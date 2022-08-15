جونسون يهنئ الشعب الهندي بالذكرى الـ 75 للاستقلال

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، شعب الهند، بمناسبة الذكرى الـ 75 للاستقلال، مسلطا الضوء على “الجسر الحي المزدهر بين البلدين”

وقال جونسون في تغريدة بحسابه على “تويتر”: “أهنئ شعب الهند بـ 75 عاما من الاستقلال”.

وأضاف: “خلال زيارتي الأخيرة إلى غوجارات ونيودلهي رأيت بنفسي الجسر الحي بين بلدينا. إنني أتطلع إلى رؤية هذه الروابط تنتقل من قوة إلى أخرى في السنوات الـ 75 المقبلة”.

Congratulations to the people of India on 75 years of independence. During my recent visit to Gujarat and New Delhi I saw for myself the thriving Living Bridge between our countries. I look forward to seeing these bonds go from strength to strength in the next 75 years. pic.twitter.com/4G3RcUBUsS — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 15, 2022

يشار إلى أن الهند، نالت استقلالها عن الاستعمار البريطاني في عام 1947 وتم إعلانها كجمهورية في 26 يناير/كانون الثاني 1950.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العلم قد استهل الاحتفالات برفع علم بلاده على القلعة الحمراء الشهيرة بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية.

وأكد مودي في كلمة له حرص حكومته “على تحقيق تطلعات الشعب الهندي والتصدي للتحديات الصعبة التي تواجه البلاد”.