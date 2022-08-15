كاميرا ترصد لحظة حدوث انفجارات في مستودع للألعاب النارية بمركز تجاري

دمرت انفجارات متتالية مستودعًا للألعاب النارية في مركز تجاري في العاصمة الأرمينية يريفان، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 61 شخصا.

وقال مصدر في وزارة حالات الطوارئ في أرمينيا، لـ”سبوتنيك” إن إجمالي القتلى حتى الآن بلغ 6 أشخاص.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقع “نيوز” نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الأرمينية، أن السلطات دفعت بطواقم إطفاء وفرق إنقاذ ومجموعات من العاملين بالمركز الوطني لإدارة الكوارث إلى موقع الحادث.