كاميرا ترصد لحظة حدوث انفجارات في مستودع للألعاب النارية بمركز تجاري

دمرت انفجارات متتالية مستودعًا للألعاب النارية في مركز تجاري في العاصمة الأرمينية يريفان، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 61 شخصا.
وقال مصدر في وزارة حالات الطوارئ في أرمينيا، لـ”سبوتنيك” إن إجمالي القتلى حتى الآن بلغ 6 أشخاص.
#Yerevan Explosion: The moment the explosion happened pic.twitter.com/1dSFk9WDRq
— ArmenianBreakingNews (@Armbreakingnews) August 15, 2022
وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقع “نيوز” نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الأرمينية، أن السلطات دفعت بطواقم إطفاء وفرق إنقاذ ومجموعات من العاملين بالمركز الوطني لإدارة الكوارث إلى موقع الحادث.
وأضاف الموقع أنه وفقًا لمعلومات أولية، فقد وقع الانفجار في مستودع للمفرقعات والألعاب النارية مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى انهياره.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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