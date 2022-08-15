مجلة أمريكية: الجفاف يدفع الصومال نحو "مجاعة كارثية"

يقول الخبراء لمجلة “تايم” إنه بدلا من النظر إلى الجفاف على أنه قضية محلية، يجب على المجتمع الدولي أن ينظر إليه على أنه نذير سوء وأن حالة الطوارئ المناخية ستستمر في إحداث تأثيرات غير متناسبة على الجنوب العالمي وتهدد الأمن العالمي.
يقول محمد عبدي، مدير المجلس النرويجي للاجئين في الصومال: “لدينا الآن نمط طقس [في الصومال] يتسم بالتذبذب بشكل متزايد، مع انخفاض هطول الأمطار في العقد الماضي، والفيضانات عند هطول الأمطار. وتغير المناخ يعني أن الوضع سيزداد سوءا”.
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31 يوليو, 11:41 GMT
من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات الجوع المتأزمة إلى أكثر من 7 ملايين بحلول سبتمبر/أيلول، وفقا لمنظمة “Relief Web International”.
وفقا لكلير ماكونيل، مستشارة سياسة دبلوماسية المناخ في مركز الأبحاث “E3G” ومقره لندن، فإن الجفاف في الصومال يوضح كيف تعمل أزمة المناخ مثل “التهديد المضاعف”، مع آثار جانبية على حياة الإنسان وسبل العيش والزراعة والصناعة وحتى الأمن القومي.
في غضون ذلك، يستغل المتشددون الجفاف لتعزيز قبضتهم على الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
تسيطر حركة “الشباب” الإرهابية (المحظورة في روسيا) المتحالفة مع “القاعدة” على مساحات شاسعة من الريف في وسط وجنوب الصومال، ما يجعل ما يقرب من 900 ألف صومالي ممن هم بحاجة إلى المساعدة بعيدا عن المنظمات الدولية.
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