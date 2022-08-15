الخارجية الصينية: العلاقات مع السعودية نمت بقوة في السنوات الأخيرة

أكدت بكين أنها والمملكة العربية السعودية شريكان استراتيجيان شاملان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية إن “العلاقات الصينية السعودية شهدت نموا قويا وتعاون مثمر في مختلف المجالات، خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل التزام وتوجية قادة البلدين”.

وشدد وينبين على أن “الصين مستعدة للعمل مع المملكة العربية السعودية لمواصلة ترسيخ الثقة المتبادلة وتعميق التعاون وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية الشاملة”.

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وفي شهر يونيو/ حزيران، بحث مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية، خالد بن حسين البياري، ووزير الدفاع الصيني، الفريق أول، وي فنغي، علاقات بلديهما “الدفاعية والعسكرية”، وذلك خلال لقاء جرى بينهما على هامش قمة الأمن الآسيوي “حوار شانغريلا” في سنغافورة.

معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري يلتقي وزير الدفاع الصيني الفريق أول وي فنغ خه في #سنغافورة، ويبحثان علاقات التعاون الدفاعية والعسكرية.#وزارة_الدفاع pic.twitter.com/tAgXNUVCAf — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) June 11, 2022