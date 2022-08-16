إيلون ماسك يعلن إنتاج مصنعه في شنغهاي أول مليون سيارة "تسلا" كهربائية

أعلن الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، عن إنتاج مصنعه الضخم في مدينة شنغهاي الصينية أول مليون سيارة كهربائية.

وأشار ماسك على “تويتر”، أمس الأحد، إلى أنه بالمليون سيارة التي قام بإنتاجها مصنعه في شنغهاي، بلغ إجمالي عدد سيارات “تسلا” الكهربائية التي تم إنتاجها حول العالم 3 ملايين سيارة.

وبدأت عجلة الإنتاج في مصنع “تسلا” الضخم في شنغهاي بأواخر عام 2019، وتجاوز معدل إنتاجه السنوي 800 ألف سيارة مع نهاية العام الماضي 2021، وأصبح في الوقت الحالي هو مركز التصدير الرئيسي للشركة، حيث يقوم بتصدير السيارات إلى أوروبا والأسواق الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى الصين.

Congrats Giga Shanghai on making millionth car! Total Teslas made now over 3M. pic.twitter.com/2Aee6slCuv — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2022