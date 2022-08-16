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إيلون ماسك يعلن إنتاج مصنعه في شنغهاي أول مليون سيارة "تسلا" كهربائية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، عن إنتاج مصنعه الضخم في مدينة شنغهاي الصينية أول مليون سيارة كهربائية.

وأشار ماسك على “تويتر”، أمس الأحد، إلى أنه بالمليون سيارة التي قام بإنتاجها مصنعه في شنغهاي، بلغ إجمالي عدد سيارات “تسلا” الكهربائية التي تم إنتاجها حول العالم 3 ملايين سيارة.
وبدأت عجلة الإنتاج في مصنع “تسلا” الضخم في شنغهاي بأواخر عام 2019، وتجاوز معدل إنتاجه السنوي 800 ألف سيارة مع نهاية العام الماضي 2021، وأصبح في الوقت الحالي هو مركز التصدير الرئيسي للشركة، حيث يقوم بتصدير السيارات إلى أوروبا والأسواق الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى الصين.
يشار إلى أن إيلون ماسك احتفل في العام الحالي بافتتاح مصنعين ضخمين لـ”تسلا” في برلين بألمانيا، وولاية تكساس الأمريكية، كما أنه يدرس إمكانية افتتاح مصانع في أماكن أخرى، مثل كندا.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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