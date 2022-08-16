أردوغان: تركيا ليست دولة تتسول الديون على أبواب صندوق النقد الدولي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن “بلاده في الوقت الحالي تدافع بلا خوف عن مصالحها الوطنية، وتحقق النتائج المرجوة على كافة المنصات، بما في ذلك الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، وذلك بفضل تطبيقها دبلوماسية فعالة”.

وأكد في خطاب له خلال الاجتماع الاستشاري الموسع مع رؤساء أفرع حزب “العدالة والتنمية”، في مقر الحزب بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الاثنين، أن “تركيا ليست دولة تتسول الديون على أبواب صندوق النقد الدولي”، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.

كما شدد أن “تركيا تملك قوة عسكرية كبيرة تمكنها من تنفيذ عمليات من أجل أمنها القومي دون السعي للحصول على موافقة أي جهة من الداخل أو في الخارج”.

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وأشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في خطابه إلى أن “تركيا الآن أكثر ديمقراطية وحرية مما كانت عليه قبل 21 عاما، وأصبحت أكثر سلاما وازدهارا مقارنة بعام 2002”.

وفي يوم الخميس الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن اجتماع مرتقب هو الأول من نوعه، مع السويد وفنلندا، لبحث المخاوف الأمنية لأنقرة، ومسألة انضمام البلدين للناتو.

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي، في ختام مؤتمر السفراء في أنقرة: “سنعقد اجتماعا مع السويد وفنلندا في 26 آب/ أغسطس الجاري”.