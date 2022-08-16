الوزير المفوض في سفارة اليمن بسوريا يلتقي نظيره الروسي ويبحث معه تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية

ناقش الوزير المفوض في سفارة الجمهورية اليمنية بسوريا رضوان الحيمي، اليوم، مع الوزير المفوض والقائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الروسية الاتحادية بدمشق إيلدار قربانوف، التطورات الراهنة وسبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

والتقى الحيمي وقربانوف، اليوم الأحد، وناقشا أهمية العمل المشترك في مواجهة مشروع الهيمنة الأمريكية والأدوات التكفيرية التابعة له.

واستعرض الحيمي، خلال اللقاء مستجدات الهدنة الإنسانية والعسكرية القائمة والخروقات المتوالية من دول تحالف العدوان.

وأكد على تمسك المجلس السياسي الأعلى بتنفيذ كل بنود الهدنة، بما في ذلك فتح وجهات جديدة للرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي وضمان صرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين تدفق المشتقات النفطية ومختلف السلع عبر ميناء الحديدة.

وشدد الحميمي على أن “الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي في حال لم تلتزم دول العدوان بشروط وموجبات الهدنة، وفي حال فشلت الأمم المتحدة فيما وعدت به بهذا الشأن”.

من جهته أكد الوزير المفوض بسفارة روسيا وقوف بلاده إلى جانب ما سيختاره الشعب اليمني ويعود بالنفع عليه.

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