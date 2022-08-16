وفاة الكاتب البريطاني نيكولاس إيفانز عن عمر ناهز 72 سنة

ولاقت رواية إيفانز، المزداد وسط إنكلترا عام 1950 القانون في جامعة أكسفورد قبل أن يعمل صحافيا لدى إحدى الصحف المحلية ثم في قناة تلفزيونية، نجاحا كبيرا إذ بيعت 15 مليون نسخة منها في مختلف أنحاء العالم.