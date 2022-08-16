وفاة الكاتب البريطاني نيكولاس إيفانز عن عمر ناهز 72 سنة

توفي الكاتب البريطاني، نيكولاس إيفانز، عن عمر 72 سنة جراء نوبة قلبية، حسبما أعلن، اليوم الاثنين، مدير أعماله.
واشتهر إيفانز بروايته “ذي هورس ويسبرر” (1995) التي سبق أن تصدرت لائحة الكتب الأكثر مبيعا واقتبس منها فيلم بالعنوان نفسه.
ولاقت رواية إيفانز، المزداد وسط إنكلترا عام 1950 القانون في جامعة أكسفورد قبل أن يعمل صحافيا لدى إحدى الصحف المحلية ثم في قناة تلفزيونية، نجاحا كبيرا إذ بيعت 15 مليون نسخة منها في مختلف أنحاء العالم.
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وتتناول الرواية قصة فتاة تتعرض لإصابة خطرة جراء حادث ركوب خيل تقتل فيه صديقتها المقربة ويتشوه حصانها.
وفي عام 1998 تم إخراج عمل سينمائي مقتبس من الرواية نفسها وضم الفيلم الممثلتين سكارليت جوهانسون وكريستين سكوت توماس ورشح الفيلم لجوائز الأوسكار.
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