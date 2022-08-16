ترامب: الولايات المتحدة تركت أسلحة في أفغانستان تقدر بـ 85 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الأسلحة التي تركها الأمريكيون في أفغانستان، تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 85 مليار دولار.

وقال ترامب: ” كانت الكارثة التي حدثت قبل عام واحد بالضبط في أفغانستان أكثر الأحداث المخزية وغير الكفؤة والمهينة في تاريخ الولايات المتحدة”.

وأضاف، “ليست حقيقة أننا غادرنا، ففي النهاية أنا من قلل عدد جنودنا في هذا البلد إلى 2000،كنا نستعد للمغادرة، لكن كيف غادرنا؟”.

وأكد ترامب أن أدارة الرئيس جو بايدن تركت أسلحة تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 85 مليار دولار.

وفي 15 أغسطس/آب 2021، استولت “طالبان” على العاصمة الأفغانية كابول بعد استيلائها على غالبية الأراضي الأفغانية.

وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.

الرئيس الأفغاني السابق: كنت آخر شخص بالقصر الرئاسي مع وصول “طالبان” إلى كابول

وشكلت “طالبان” حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، دون مقاومة تذكر.