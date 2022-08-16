الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي الذي أصيب شمال الضفة الغربية

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، مقتل الجندي الإسرائيلي الذي أصيب برصاصتين في صدره بالقرب من طولكرم شمال الضفة الغربية الليلة الماضية.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن أحد الجنود اشتبه بوجود مسلح فلسطيني فأطلق عليه النار.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، أن “تقارير وردت عن عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من منطقة التماس قرب طولكرم”.

إصابة جندي إسرائيلي والجيش يقول إنه ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن “العملية نفذت من مركبة عابرة، وأضافت أن قواته شرعت بمطاردة المنفذين”.