أرمينيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مركز التسوق بالعاصمة يريفان إلى 10 أشخاص

ارتفع، اليوم الثلاثاء، عدد ضحايا الانفجار في مركز للتسوق بالعاصمة الأرمنية يريفان إلى 10 أشخاص.

موسكو – سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الطوارئ الأرمنية، حايك كوستانيان، “إن رجال الإغاثة انتشلوا جثتين من تحت الأنقاض”.

هذا وأعلنت وزارة حالات الطوارئ في أرمينيا، مساء الاثنين، أن مجموع ضحايا الانفجار الذي وقع في مركز التسوق في العاصمة يريفان، ارتفع إلى 8 أشخاص.