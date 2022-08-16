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واشنطن وطوكيو وسيئول تجري تمرينا عسكريا بحريا مشتركا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، اليوم الثلاثاء، بأن قوات البحرية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان أجرت تمرينا عسكريا مشتركاً في هاواي.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، أن التمرين شمل التحذير من الصواريخ والبحث عن الصواريخ الباليستية وتعقبها، قبالة ساحل هاواي، وفقا لوكالة “رويترز”.
وأكدت الدفاع الأمريكية أن التمرين استمر من 8 وحتى 14 من أغسطس/آب الجاري.
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وتابع البنتاغون أن التدريبات أظهرت التزام الدول الثلاث بالاستجابة للتحديات التي تشكلها كوريا الشمالية، وحماية الأمن المشترك وتعزيز النظام الدولي القائم على قواعد.

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موقع سبوتنيك الروسي

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