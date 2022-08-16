كابولوف: موسكو لا تريد أن تظهر المقاتلات التابعة للقوات الأفغانية السابقة في أوكرانيا

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير دائرة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تريد أن تظهر المقاتلات التابعة للقوات الأفغانية السابقة التي نقلت إلى دول مجاورة في أوكرانيا.

موسكو- سبوتنيك. وقال كابولوف لوكالة “سبوتنيك”، “من المهم بالنسبة لنا ألا تظهر عشرات المروحيات والطائرات التي فر بها القادة العسكريون والجنود الأفغان إلى أراضي أوزبكستان وطاجيكستان، في أوكرانيا”.

بعد وصول طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) إلى السلطة في أفغانستان، فر طيارو القوات الجوية الأفغانية مع أقاربهم إلى أوزبكستان على متن طائرات ومروحيات تابعة للقوات الأفغانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مسؤولين أوزبكيين، أن طشقند ليس لديها خطط لإعادة الطائرات العسكرية إلى أفغانستان، لأنها ممتلكات أمريكية.

وفي 15 أغسطس/آب 2021، استولت “طالبان” على العاصمة الأفغانية كابول بعد استيلائها على غالبية الأراضي الأفغانية.

وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.

وشكلت “طالبان” حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، دون مقاومة تذكر.

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