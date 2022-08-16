الفيضانات تقتل 50 شخصا وتشرد الكثيرين في شمال نيجيريا

قتل ما لا يقل عن 50 شخصا ونزح كثيرون آخرون منذ مايو نتيجة فيضانات غزيرة اجتاحت أجزاء من ولاية جيغاوا بشمال نيجيريا، وفقا للسلطات المحلية.

وقال يوسف ساني، رئيس وكالة الدولة لإدارة الطوارئ، في بيان يوم الأحد، إن العديد من المنازل إما تضررت أو دمرت بسبب الفيضانات.

وأدى ذلك إلى تشريد أكثر من 1600 شخص بعد حوادث الفيضانات التي سجلت في بعض قرى الولاية منذ مايو/أيار الماضي عندما بدأ موسم الأمطار، بحسب البيان.

وقال ساني، إن 17 شخصا على الأقل قتلوا في حوادث وقعت في نهاية الأسبوع في قريتين في منطقة كافينهاوزا الحكومية المحلية في جيغاوا.

والقريتان هما الأكثر تضررا من الفيضانات منذ مايو، وفقا لرئيس وكالة الدولة لإدارة الطوارئ.

وأورد ساني، أن 68 شخصا على الأقل أصيبوا أيضا في القريتين.

نيجيريا… تحويل مؤسسة النفط الوطنية إلى شركة تجارية بالكامل

وأضاف أن النازحين يلجأون حاليا إلى 11 مخيما مؤقتا بينما يقيم آخرون على الأرجح مع أقاربهم، وفقا لوكالة “شينخوا”.