روسيا.. نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي يؤدي عمله بنجاح

أكد مصمم أجهزة رادار الإنذار المبكر أن نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي الذي تم إنشاؤه في روسيا يؤدي عمله بنجاح.

ويضم نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي أجهزة الرادار التي ترصد السماء عند حدود روسيا بصفة مستمرة، وتسرع بإخبار الهيئات القيادية في حال اكتشاف ما ما يطير إلى روسيا.

وخضع نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي للعملية التحديثية التطويرية في الفترة الأخيرة والتي تم إنجازها في العام الماضي عندما اجتاز النظام المعدل المحدّث اختبارا رسميا بنجاح.

وأبلغ مدير نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي، سيرغي بويف، الصحفيين خلال معرض “آرميا 2022” أن شبكة أجهزة الرادار الموكل إليها مهمة اكتشاف الصواريخ المهاجمة تؤدي عملها بنجاح.