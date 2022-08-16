الخارجية الروسية: "طالبان" تعهدت بمنع نقل الإرهابيين المجندين إلى أوكرانيا

أكدت “طالبان” أنها وفي حدود إمكانياتها، لن تسمح بنقل مسلحي المنظمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) إلى أوكرانيا.

بحسب ما أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير دائرة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، لـ”سبوتنيك”.

ورد كابولوف بالإيجاب عند سؤاله عما إذا كانت روسيا على اتصال مع “طالبان” (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) بسبب تقارير تفيد بأن دولا ثالثة تجند مقاتلين في أفغانستان لإرسالهم إلى أوكرانيا.

وأضاف الدبلوماسي ردا على سؤال ذي صلة قائلا: “لقد ضمنت طالبان أنها لن تسمح في حدود إمكانياتها الحقيقية. وهم ليسوا منافقين على الإطلاق”.

وتابع قائلا إن جزءا من القوات الخاصة الأفغانية السابقة انضم إلى الجماعات النازية في أوكرانيا.

كابولوف: موسكو لا تريد أن تظهر المقاتلات التابعة للقوات الأفغانية السابقة في أوكرانيا

يذكر أنه بعد وصولها إلى السلطة في أغسطس/آب من العام الماضي، وعدت “طالبان” بأنه لن يكون هناك تهديد لأمن روسيا ودول آسيا الوسطى من أراضي أفغانستان.

وفي 15 أغسطس 2021، استولت “طالبان” على العاصمة الأفغانية كابول بعد استيلائها على غالبية الأراضي الأفغانية.

وسيطرت “طالبان” على السلطة في أفغانستان، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.