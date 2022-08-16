قيس سعيد: تونس دولة حرة تلتزم بالشرعية الدولية

رفض الرئيس التونسي، قيس سعيد بشكل قاطع التدخل في اختيارات الشعب التونسي.
وحسب موقع إذاعة “نسمة” التونسية، أكد سعيد في لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، عثمان الجرندي، أن تونس دولة حرة ومستقلة، وتلتزم بالشرعية الدولية والقانون الدولي.
وتابع سعيد أنه لا بد من توفير كل أسباب النجاح لقمة “التيكاد 8” في تونس “حتى تبقى صورة تونس متميزة في العالم كله”.
ويقام مؤتمر طوكيو لتنمية أفريقيا “TICAD 8” في تونس يومي 27 و28 أغسطس/ آب الجاري.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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