قيس سعيد: تونس دولة حرة تلتزم بالشرعية الدولية

وحسب موقع إذاعة “نسمة” التونسية، أكد سعيد في لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، عثمان الجرندي، أن تونس دولة حرة ومستقلة، وتلتزم بالشرعية الدولية والقانون الدولي.