محتجز رهائن "فدرال بنك" في بيروت إلى الحرية خلال ساعات

وأضاف: “أخي يكتفي بشرب الماء والقهوة وتدخين السجائر من مساء الخميس الماضي حتى الآن وحالته الصحية تتدهور”، ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد ندم على خطوته أجاب “معنويات بسام عالية وهو غير نادم أبداً على ما قام به”.

وعن الاتفاق الذي تم مع القوى الأمنية لقاء الإفراج عن الرهائن، قال طارق الشيخ حسين: “لقد وُعد أخي بسام بأنه سيُنقل إلى مقر الشرطة اللبنانية المركزي للاستماع إلى إفادته لمدة عشر دقائق فقط ثم سيفرج عنه لكننا فوجئنا جميعاً بتوقيفه”.

وفي حين تعتبر عائلة الشيخ حسين بأن ابنها “مظلوم” و”بطل” لأنه حاول استرجاع حقه من المصرف بالقوة ولم يكن يتجنى على أحد، أكد مصدر في “فدرال بنك” لوكالة “سبوتنيك” أن إدارة المصرف قررت التنازل عن الادعاء على بسام الشيخ حسين رافضًا الخوض في حيثيات الادعاء ثم التراجع.

ومن المقرر أن يستمع قاضي التحقيق ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر العدل في بيروت إلى إفادة بسام الشيخ حسين، في خطوة تلقى تغطية سياسية، على اعتبار أن ما قام به الموقوف من حجز لمدير المصرف وموظفيه وبعض العملاء تحت تهديد السلاح والحرق بالبنزين، “لا يمكن التغاضي عنه”، على حد تعبير مصدر قضائي.

وكشف المصدر أنه مع سقوط ادعاء إدارة المصرف يسقط الحق العام ويصبح الإفراج عن بسام الشيخ حسين مسألة وقت فقط.

وقال طارق الشيخ حسين إن شقيقه الموقوف سيمثل اليوم أمام القاضي، وسيدافع عن نفسه وسيشرح أسباب ما أقدم عليه من دون الاستعانة بمحام: فهو أدرى بدوافعه وأهدافه”.

وأوضح أن بسام أقدم على فعلته بعد أشهر من اللجوء إلى إدارة المصرف والتوسل إليها كي تدفع له جزء من أمواله البالغة قيمتها 209 آلاف دولار، والمحتجزة نتيجة الأزمة المالية في لبنان، لكن من دون نتيجة.

والمبلغ المذكور هو مجمل مدخرات العائلة التي باعت بعضاً من أملاكها قبل فترة وأودعتها المصرف لضمان مستقبلها. وتحذر عائلة الموقوف الشيخ حسين من اللجوء إلى تصعيد كبير إذا قرر القاضي تمديد فترة سجن ابنها في الساعات المقبلة.

ويقول أحد أفراد العائلة لوكالة “سبوتنيك”: “هناك شيء سيئ غير متوقع سيحصل إذا لم يفرج عن شقيقنا الذي يفضل الموت على رؤية والدنا المصاب بالألزهايمر وبكسر في كتفه وآخر في وركه، وهو يعاني بسبب عجزنا عن تأمين الطبابة اللائقة له بسبب حجز أمواله، فالضمان الصحي متوقف والفاتورة الاستشفائية يتم استيفاؤها بالدولار في جميع المستشفيات الخاصة في لبنان”.

تشديد الحماية على المصارف

وبينما تتهم العائلة من سمتهم بـ”القضاء والسلطة الحاكمة الفاسدة” بالإخلال باتفاق الإفراج عن محتجز الرهائن فورا بضغط من جمعية مصارف لبنان، عمدت عدة مصارف لبنانية الى تشديد إجراءاتها الأمنية لتفادي سيناريو مشابه لما جرى يوم الخميس الماضي.

وتلجأ المصارف إلى شركات حماية خاصة لتأمين سلامتها، لكنها إجراءات “لن تفلح في منع الأسوأ”، وفق ما يقول مسؤول جهاز الحماية في أحد مصارف بيروت العريقة، رافضاً الكشف عن اسمه.

ويقول المسؤول نفسه: “إن ما حصل في فدرال بنك فتح الباب على مرحلة جديدة سنشهد فيها أعمالاً غير مألوفة وأساليب جديدة في محاولة المودعين تحصيل أموالهم من المصارف اللبنانية”.

وأوضح لـ”سبوتنيك” أن “كل مصرف يبني منظومة الحماية الخاصة به وفق حجمه وقدراته وموقعه الجغرافي، فنحن مثلاً عمدنا إلى وضع خطتين لمواجهة السيناريوهات المتوقعة، لكننا عاجزون عن منع حصول أحداث مشابهة لأننا لا نستطيع فتح معارك مع المودعين، وحمل السلاح ليس مهمتنا”.

ويرى مسؤول الحماية نفسه أن طريقة معالجة عملية “فدرال بنك” لم تكن صائبة، “إذ لا يجوز التفاوض مع شخص يُهدّد موظفين عزل وأبرياء، فيما كان بإمكانه اللجوء إلى القضاء لحفظ حقه”.