البرلمان الأوكراني يكشف عن تكلفة تمويل الجيش

قال نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، اليوم الثلاثاء، إن 130 مليار غريفن (حوالي 3.5 مليار دولار) تنفق على تمويل الجيش الأوكراني كل شهر.

وقال زيليزنياك لقناة “24” التلفزيونية المحلية: “الحرب مكلفة للغاية، كل شهر تنفق أوكرانيا أكثر من 130 مليار على هذا. وعلى الرغم من أن الشركاء الدوليين يزودوننا بالأسلحة، إلا أنهم لا يمولون الجيش الأوكراني، فإن الأموال المخصصة لذلك تأتي من الميزانية”.

وأشار إلى أن البرلمان صوّت يوم الاثنين على زيادة ميزانية الدفاع الأوكرانية بمقدار 270 مليار غريفن (7.3 مليار دولار أمريكي)، منها حوالي 269.5 مليار غريفن إنفاق عسكري.

ووفقا له، فإنه سيتم “طباعة النقود” إذا فشلت أوكرانيا في ضمان استقرار النظام المالي. وتابع: “الآن ننفق حوالي 200-250 مليار غريفن (5.4-6.7 مليار دولار أمريكي) شهريا، ونكسب بحد أقصى 80 مليار غريفن (2.2 مليار دولار أمريكي). هذه سندات حرب للبنك الوطني ومساعدة دولية جزئيًا من الشركاء. هذه هي الرياضيات العسكرية الحزينة”.