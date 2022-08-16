بوتين: الوعود الغربية بضمان الأمن في أوروبا نفاق

كما أشار بوتين، إلى أن الغرب الجماعي يقوم اليوم بتدمير النظام الأمني في أوروبا بشكل متعمد بإنشاء تحالفات جديدة، وتحريك الناتو شرقاً وزيادة بنيته التحتية العسكرية، بما في ذلك نشر نظام دفاع مضاد للصواريخ وزيادة القوة الضاربة للقوات الهجومية.