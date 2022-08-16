فرض حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم بعد انفجار بمستودع للذخيرة في منطقة جانكوي

في الوقت نفسه، أوضحت الدائرة الصحفية لرئيس الجمهورية أن حالة الطوارئ ذات الطبيعة الإقليمية قد تم إدخالها مع مراعاة العديد من القرى المتضررة في منطقة جانكوي في شبه جزيرة القرم.