قرار قضائي بالإفراج عن محتجز رهائن "فيدرال بنك" ووقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت

واحتجز بسام الشيخ حسين الخميس الماضي، عددا من موظفي “فيدرال بنك” في منطقة الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت حاملا سلاحًا، وطالبا باسترداد وديعته التي تتجاوز 200 ألف دولار، وسط احتشاد العشرات أمام المصرف للوقوف إلى جانبه، كونه يمثل قضية آلاف المودعين الذين احتجزت ودائعهم في المصارف اللبنانية منذ بداية الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات.

وبعد مفاوضات تم التوصل إلى اتفاق بإنهاء الشيخ حسين لعملية الاحتجاز وحصوله على 30 ألف دولار من وديعته، وهو ما تم بالفعل واقتيد إلى الاحتجاز منذ ذلك الوقت.