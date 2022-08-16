قرار قضائي بالإفراج عن محتجز رهائن "فيدرال بنك" ووقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت

أسقط وكيل مصرف ” فيدرال بنك” الدعوى التي رفعها ضد بسام الشيخ حسين، اليوم الثلاثاء 16 أغسطس/آب، أمام المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في بيروت، وبناء عليه قرر عويدات ترك بسام بسند إقامة.
وكانت عائلة بسام قد نفذت وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت إلى جانب جمعية “صرخة المودعين” التي تضم عددا من المودعين وعدد من الناشطين، مطالبين بإطلاق سراح بسام.
وفي هذا الصدد قال النقابي محمد قاسم لـ”سبوتنيك”: “الاعتصام أمام قصر العدل هو للضغط باتجاه تنفيذ القضاء التعهد الذي قطعه على نفسه عندما توقف بسام عن مهاجمة المصرف، وتم الاتفاق معه على أن يحصل على جزء من مدخراته وأن لا يعتقل، ونحن نقول لهم لا يجوز أن يكون القضاء تحت السلطة السياسية أو خاضعا للابتزاز المالي أو تحت تصرف جمعية المصارف”.
قرار قضائي بالإفراج عن محتجز رهائن”فيدرال بنك” ووقفة إحتجاجية أمام قصر العدل في لبنان
وأضاف: “نحن أيضا جئنا لنقول لجمعية المصارف والمصرف المركزي ووزارة المال ولكل السلطة السياسية، إن إيداعات اللبنانيين كانت أمانه برقبتكم وأنتم أسأتم الأمانة، لذلك ما أقدم عليه بسام قليل جدا بحقكم أنتم من يجب أن يدخل السجون ونحن نعتبر أن بسام معتقل وليس متهم، بل المتهم الرئيسي هو من هرب أموال اللبنانيين وكل الرأي العام العربي والدولي يعلم أن السلطة السياسية في لبنان والمصارف والمصرف المركزي أقدموا على تهريب وصرف 20 مليار خلال السنتين الأخيرتين، وهو مبلغ كاف لإعادة جزء كبير من الودائع لأصحابها وليحدث نهضة اجتماعية واقتصادية في لبنان، وأخيرا اطلاق سراح بسام هو مطلب أساسي”.
وقال طارق الشيخ حسين شقيق بسام: “شقيقه موقوف وأسير لجنة المصارف، وهو أقدم على ما عجز عنه معظم الشعب اللبناني وهو بطل أعتز وأفتخر به، وهو لا يقبل بالظلم إلا أنه تعرض للظلم حين حجزت وديعته ويتعرض اليوم للظلم بعد أن تم اعتقاله، لن أخرج من الطريق إلا بعد الإفراج عنه”.
وأقدم المحتجون على قطع الطريق أمام قصر العدل كخطوة تحذيرية تصعيدية في حال لم يتم الإفراج عن بسام.
وبالتزامن مع وقفة بيروت نفذت فاعليات بلدة عيترون والمودعين من أبنائها وقفة تضامنية مع ابن بلدتهم المودع بسام الشيخ حسين، في باحة البلدة، وأصدروا بيانا طالبوا فيه القضاء بأن “يكون عادلاً ومنصفاً وإعطاء كل صاحب حق حقه”.
وتابع البيان: “نحن مواطنون قدمنا لهذا الوطن في مجالات متنوعة من الكفاح والنضال والجهاد والعيش الكريم نرى أنفسنا غرباء ومشردين في هذا الوطن”، مشددين على “حصول الناس على ودائعها، لا لأرباح المصارف وكارتيلاتها، ونعم لإطلاق سراح بسام الشيخ حسين”.
قرار قضائي بالإفراج عن محتجز رهائن”فيدرال بنك” ووقفة إحتجاجية أمام قصر العدل في لبنان
وأكدوا: “أن السياسات الاقتصادية الخاطئة للمنظومة السياسية برعاية الحكومات المتعاقبة والمصرف المركزي وجمعية المصارف كلها أدت الى سلب المودع حقوقه”.
واحتجز بسام الشيخ حسين الخميس الماضي، عددا من موظفي “فيدرال بنك” في منطقة الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت حاملا سلاحًا، وطالبا باسترداد وديعته التي تتجاوز 200 ألف دولار، وسط احتشاد العشرات أمام المصرف للوقوف إلى جانبه، كونه يمثل قضية آلاف المودعين الذين احتجزت ودائعهم في المصارف اللبنانية منذ بداية الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات.
وبعد مفاوضات تم التوصل إلى اتفاق بإنهاء الشيخ حسين لعملية الاحتجاز وحصوله على 30 ألف دولار من وديعته، وهو ما تم بالفعل واقتيد إلى الاحتجاز منذ ذلك الوقت.
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