روسيا توقع عقودا عسكرية بأكثر من 8.3 مليار دولار خلال منتدى "آرميا – 2022"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، اليوم الثلاثاء، توقيع ومنح عقود حكومية بأكثر من 500 مليار روبل (تقريبا 8.3 مليار دولار)، مع شركات المجمع الصناعي العسكري، وذلك خلال المنتدى العسكري التقني “آرميا – 2022”.

كوبينكا – سبوتنيك. وقال كريفوروتشكو: “اليوم، تم توقيع 7 عقود حكومية ومنح 29 عقدا، مع 26 شركة في المجمع الصناعي العسكري، بقيمة تزيد عن 500 مليار روبل. سيكون توقيع حزمة العقود، خطوة مهمة في تنفيذ برنامج التسلح الحكومي”.

وأوضح أن هذه العقود ستمكن من إمداد القوات المسلحة الروسية بأكثر من 3700 نوع جديد من المعدات، وسيتم إجراء إصلاحات، مع تحديث أكثر من 100 وحدة من الأسلحة العسكرية والمعدات والخاصة.

كما تم الإعلان عن عقود بمبلغ مماثل، خلال مؤتمر “آرميا -2021″، بينما كان هذا الرقم في 2020، أكثر من 1.1 تريليون روبل (نحو 18 مليار دولار).

وانطلقت في ضواحي موسكو، اليوم، فعاليات منتدى “آرميا – 2022″، وستستمر فعاليات المنتدى، الذي ينظم برعاية وزارة الدفاع الروسية، حتى 21 أغسطس/آب الجاري.