مسؤول لـ"سبوتنيك": تمت السيطرة على حريق كنيسة المنيا في صعيد مصر دون وقوع إصابات

أكد مصدر مسؤول في مكتب محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق محدود، ناجم عن ماس كهربائي في الدور الأرضي بكنيسة الأنبا بيشوي دون وقوع إصابات.

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”، إن محافظ المنيا تفقد موقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، وذلك للوقوف على تطورات الموقف ومتابعة كافة تداعيات الحادث.

كما اطمئن المحافظ على عدم وجود مصابين جراء الحريق، وعدم تأثر باقي طوابق الكنيسة بالحريق الذي شب في الطابق الأرضي.

وأكد المصدر أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف.

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وأوضح أن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى الموقع على الفور، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وفي السياق، قالت وزارة الداخلية في بيان منذ قليل أن الحريق نشب بسقف القاعة وهي (غير مستخدمة).