أمريكا: تلقينا رد إيران على مقترح الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي وندرسه

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تلقت رد إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتفاق النووي وتدرسه.

واشنطن- سبوتنيك. ونقل موقع “أكسيوس” عن متحدث باسم الوزارة قوله: “تلقينا تعليقات إيران من خلال الاتحاد الأوروبي ونقوم بدراستها. نحن نشارك الاتحاد الأوروبي وجهات نظرنا”.

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين، إن أمريكا وافقت بشكل شفهي على اقتراحين لإيران. كان مقررا إرسال المقترحات النهائية بحلول منتصف ليل أمس.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت إيران، إنها قدمت ردها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الاوروبي، مؤكدة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة.

عبد اللهيان: أمريكا وافقت على مقترحين لنا والمفاوضات لم تؤثر على حياة المواطنين

وقال محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، إن “إيران أعربت عن هواجسها، لكن حل القضايا المتبقية ليس بالأمر الصعب كثيرا”، موضحا أن “هواجس إيران تتعلق بنكث الأطراف الغربية العهد تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة”.

من جانبه أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، أن إيران ردت بشكل بناء على مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستعادة الاتفاق النووي.

وقال أوليانوف في مقابلة مع قناة “سولوفييف لايف” التي تبث عبر “اليوتيوب”: “الإيرانيون قدموا أمس ردهم على ما يسمى بالنص النهائي للاتفاقية، وفي رأيي كان ردهم بناء للغاية. هم يؤكدون استعدادهم لعقد الصفقة بشرط أن يقبل الأمريكيون 3 تعديلات. الكرة الآن في الجانب الأمريكي”.

جرت محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران في فيينا، بهدف إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين إيران، والقوى الدولية الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا).