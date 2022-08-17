المستشار الألماني يرفض تعبير "الفصل العنصري" خلال مؤتمر مع الرئيس الفلسطيني

رفض المستشار الألماني، أولاف شولتز، تعبير “الفصل العنصري” لوصف العلاقات بين إسرائيل وفلسطين، وذلك بعد لقاء عقده مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء، في برلين.

وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني: “من الطبيعي أن يكون لدينا تقييم مختلف فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية، وأريد أن أقول صراحة هنا إنني لا أؤيد استخدام كلمة “الفصل العنصري”، ولا أعتقد أنها تصف الوضع بشكل صحيح”، وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وخلال اجتماعه معه في برلين، أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس المستشار الألماني أولاف شولتز على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، إلى جانب التسارع الخطير في وتيرة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

Der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde und der deutsche Bundeskanzler besprechen bei ihrer Begegnung in Berlin die Blockaden im Nahost-Konflikt. Dabei sind sie sich nicht immer einig, berichtet Johannes Leithäuser.. https://t.co/NidoenhKDN — Frankfurter Allgemeine gesamt (@FAZ_NET) August 16, 2022

كما بحث عباس مع شولتز خلال الاجتماع سبل حماية حل الدولتين عبر مطالبة المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي الأول من شهر فبراير/ شباط 2022، أكد تقرير منظمة العفو الدولية “أمنستي” الذي نشره الفرع البريطاني للمنظمة، أن إسرائيل تتبع نظام “الفصل العنصري” ليس فقط ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن في جميع أنحاء أراضيها، وأنها تمارس التمييز بشكل منهجي ضد مواطنيها العرب وتستهدفهم.