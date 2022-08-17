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المستشار الألماني يرفض تعبير "الفصل العنصري" خلال مؤتمر مع الرئيس الفلسطيني

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
رفض المستشار الألماني، أولاف شولتز، تعبير “الفصل العنصري” لوصف العلاقات بين إسرائيل وفلسطين، وذلك بعد لقاء عقده مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء، في برلين.

وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني: “من الطبيعي أن يكون لدينا تقييم مختلف فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية، وأريد أن أقول صراحة هنا إنني لا أؤيد استخدام كلمة “الفصل العنصري”، ولا أعتقد أنها تصف الوضع بشكل صحيح”، وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.
وخلال اجتماعه معه في برلين، أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس المستشار الألماني أولاف شولتز على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، إلى جانب التسارع الخطير في وتيرة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
كما بحث عباس مع شولتز خلال الاجتماع سبل حماية حل الدولتين عبر مطالبة المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي الأول من شهر فبراير/ شباط 2022، أكد تقرير منظمة العفو الدولية “أمنستي” الذي نشره الفرع البريطاني للمنظمة، أن إسرائيل تتبع نظام “الفصل العنصري” ليس فقط ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن في جميع أنحاء أراضيها، وأنها تمارس التمييز بشكل منهجي ضد مواطنيها العرب وتستهدفهم.
ورفضت إسرائيل ما ورد في التقرير بشدة، واتهمت المنظمة بإعداد تقرير “منحاز وظالم ومعاد للسامية”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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