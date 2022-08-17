موسكو: لا نرى أي تهديد في عودة النفط الإيراني إلى الأسواق

وقال المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، عبر هواء قناة “سي إن إن” التلفزيونية: “وفقا للخبراء، ستكون إيران قادرة على إنتاج حوالي 3.5 مليون برميل يوميا، وهذا يمثل زيادة بنسبة 1% في الإنتاج العالمي، ولا يبدو أن مثل هذه الكميات سيكون لها تأثير خطير”.