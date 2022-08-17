أشرف زكي يوضح الحالة الصحية للفنان هشام سليم

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، اليوم الثلاثاء، عن تواصله مع الفنان هشام سليم، مؤكدا استقرار حالته الصحية في الوقت الراهن، ونافيا “كل ما نشر عن تدهور وضعه الصحي”.

وردا على انتشار أنباء حول وفاة سليم، أكد زكي في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” عدم صدق هذه الأخبار، قائلا إن كل ما تردد أخيرا حول وفاة الفنان هشام سليم مجرد شائعة.

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توارى الفنان هشام سليم لفترة طويلة، وذلك بعد شهرين من انتشار أخبار عن إصابته بالسرطان، ووسط تكتم شديد من النجم البالغ من العمر 64 عاما على أخبار حالته الصحية.

وذكرت وسائل إعلامية مصرية آنذاك، نقلا عن هشام سليم نفسه، قوله إنه بخير ولم يصب بالسرطان، وإن الخبر المتداول حول إصابته غير صحيح، مضيفا: “أحب أقول للمواقع اللي بتنزل الأخبار دي ربنا يكرمهم”.