الدفاع السورية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 6 آخرين بقصف الطيران التركي لنقاط عسكرية في ريف حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل 3 عسكريين وإصابة 6 آخرين بقصف الطيران التركي لنقاط عسكرية في ريف حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، قوله إن “الطيران الحربي التركي قام بعد ظهر اليوم من الساعة 14:37 وحتى الساعة 15:00 باستهداف بعض النقاط العسكرية في ريف حلب.

وأضاف أن القصف التركي أسفر عن استشهاد 3 عسكريين وجرح 6 آخرين.

مقتل 5 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بغارة لطائرة مسيرة تركية على الحدود مع سوريا

وأوضح أن القوات المسلحة السورية قامت بالرد على هذا العدوان واستهداف مواقعه وتدمير بعضها وإيقاع خسائر بشرية ومادية فيها.

وأشار إلى أنه تم استهداف أيضا مواقع للمجموعات الإرهابية المسلحة وتدمير بعض نقاطهم ومراكز تدريبهم.