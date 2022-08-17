الدفاع السورية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 6 آخرين بقصف الطيران التركي لنقاط عسكرية في ريف حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل 3 عسكريين وإصابة 6 آخرين بقصف الطيران التركي لنقاط عسكرية في ريف حلب.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، قوله إن “الطيران الحربي التركي قام بعد ظهر اليوم من الساعة 14:37 وحتى الساعة 15:00 باستهداف بعض النقاط العسكرية في ريف حلب.
وأضاف أن القصف التركي أسفر عن استشهاد 3 عسكريين وجرح 6 آخرين.
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17:55 GMT
وأوضح أن القوات المسلحة السورية قامت بالرد على هذا العدوان واستهداف مواقعه وتدمير بعضها وإيقاع خسائر بشرية ومادية فيها.
وأشار إلى أنه تم استهداف أيضا مواقع للمجموعات الإرهابية المسلحة وتدمير بعض نقاطهم ومراكز تدريبهم.
كما أكد على أن أي اعتداء على أي نقطة عسكرية للجيش السوري سيقابله الرد المباشر والفوري على كافة الجبهات وذلك بسبب تزايد حدة الاستفزازات التي يمارسها النظام التركي، والاعتداءات المتكررة على مناطق مختلفة من الأراضي السورية. حسب تعبيره.
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