ترامب: مكتب التحقيقات الفيدرالي أعاد جواز سفري لكن عملاءه أخذوا "كل شيء أمامهم" مثل المجرمين

واشنطن – سبوتنيك . وقال ترامب، يوم الثلاثاء،: “أعادت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي جوازات سفري للتو. شكرا لكم! لسوء الحظ، عندما داهموا منزلي، في مارالاغو، قبل 8 أيام، فتحوا أذرعهم وأخذوا كل شيء أمامهم، مثلما يفعل مجرم عادي. هذا لا ينبغي أن يحدث في أمريكا!”.