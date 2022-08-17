"الاقتصاد الروسية" تحسن تقديراتها لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي في 2022 إلى نحو 4%

قال مسؤول اتحادي مطلع على مناقشة مسودة توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية للفترة 2023-2025، إن الوزارة توقعت تحسن تقديرها لانخفاض الاقتصاد الروسي للعام الحالي إلى 4.2 في المئة من 7.8 في المئة، فيما توقعت تفاقم التقدير للعام المقبل إلى 2.7 في المئة من 0.7 في المئة.

موسكو – سبوتنيك . وقال المسؤول: “لقد تحسنت التقديرات لهذا العام بشكل كبير… إن التقدير الآن هو ناقص 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام”. وأضاف المصدر أنه وفقا لمسودة التوقعات، سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 في المائة في عام 2024 و2.6 في المائة في عام 2025.

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