"قسد" تنفي التقارير التي تفيد بشن تركيا عملية عسكرية شمالي سوريا

قال ممثل مجلس سوريا الديمقراطية “قسد” في الولايات المتحدة، بسام صقر، لـ”سبوتنيك” إن أحدث تقارير وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أنقرة بشن عمليتها العسكرية في شمال سوريا كاذبة.

واشنطن – سبوتنيك . وتم تداول تقارير غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء عملية عسكرية تركية ضد الأكراد في شمال سوريا يوم الثلاثاء.

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وذكرت التقارير، وفقا لمصادر إعلامية تركية، أن قافلة عسكرية تركية دخلت جرابلس في شمال سوريا.

وصرح صقر: “هذه الأخبار غير صحيحة، لا يوجد أي هجوم ونعتقد أنه لم يكن هناك [ضوء] أخضر من روسيا أو الولايات المتحدة للقيام بهذا الهجوم”.

وأضاف: “لكننا لاحظنا أنهم زادوا من هجمات الطائرات بدون طيار في المنطقة. إنهم يستهدفون المدنيين، وزعيم الإدارة الذاتية، وهو أمر غير جيد لاستقرار المنطقة”.

يشار إلى إنه في نهاية يونيو الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.