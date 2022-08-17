الخارجية الروسية: تدفق المخدرات من أفغانستان إلى آسيا الوسطى يزداد تحت حكم طالبان

أكد رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من إعلان حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) محاربة إنتاج المخدرات في أفغانستان منذ وصولها إلى السلطة، ازداد تدفق المخدرات على طول “الطريق الشمالي” إلى دول آسيا الوسطى بشكل كبير.

موسكو – سبوتنيك . وقال تارابرين: “أعلنت حركة طالبان عن خططها لمكافحة المخدرات منذ وصولها إلى السلطة في آب/ أغسطس 2021، وأعلنت السلطات الجديدة في 3 نيسان/ أبريل 2022 عن حظر زراعة الأفيون، وكذلك إنتاج جميع أنواع المخدرات والاتجار بها…وفي الوقت نفسه، سُجلت زيادة كبيرة في تجارة المخدرات على طول “الطريق الشمالي”.

وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان ، في 15 آب/أغسطس الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.

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وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.

وحظرت طالبان، في نيسان/ أبريل الماضي، زراعة نبات الخشاش والإتجار في كافة أنواع المخدرات بأنحاء البلاد.

وتنتج أفغانستان نحو ثلثي المخدرات المستهلكة في العالم، وتقع معظم مزارع الأفيون في الولايات الجنوبية التي تعتبر مهد الجماعات المسلحة.