الخارجية الروسية: أفغانستان تتحول إلى أكبر "مختبر للميثامفيتامين" منذ الغزو الأمريكي

صرح رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، اليوم الأربعاء، أنه على مدى 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي والتحالف الدولي في أفغانستان، أصبحت البلاد أكبر “مختبر للميثامفيتامين”.

وقال تارابرين لوكالة “سبوتنيك” إنه “خلال عشرين عاما من وجود الولايات المتحدة وحلفائها من الناتو في هذا البلد، تحولت أفغانستان إلى دولة مخدرات، وزاد حجم الإنتاج غير المشروع للمواد الأفيونية تقريبا 40 مرة مقارنة بما كان عليه في عام 2001. بالإضافة إلى ذلك، فقد أصبحت أفغانستان أكبر معمل لإنتاج الميثامفيتامين”.

وأضاف تارابرين: “في ظل هذه الظروف الصعبة، تبقى زراعة الأفيون وإنتاج المخدرات مصدر الدخل الوحيد تقريبا بالنسبة للسكان، وبالإضافة إلى الجفاف ونقص البذور والأسمدة، فإن الانتقال إلى زراعة المحاصيل القانونية يكاد أن يكون معدوما”.

في أوائل أغسطس/آب 2021، كثفت حركة طالبان (خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت كابول في 15 أغسطس وأعلنت في اليوم التالي انتهاء الحرب.