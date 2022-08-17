الرئيس المصري يقبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر ويعينه مستشارا لرئيس الجمهورية

أعلن التلفزيون المصري، صباح اليوم الأربعاء، “استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبه”.

وقال التلفزيون المصري إن “الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي”، مشيرا إلى أن الرئيس قبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

بعد أنباء عن تعديل وزاري… مصر تنفي استقالة محافظ البنك المركزي

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مستشارا لرئيس الجمهورية.

وكان البنك المركزي المصري نفى منذ أيام استقالة طارق عامر، محافظ البنك، وذلك تزامنا مع إجراء تعديل وزاري السبت الماضي.