الجيش الصيني يرسل جزءا من قواته إلى روسيا للمشاركة بمناورات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، أن جيش التحرير الشعبي الصيني سيرسل قوات للمشاركة في مناورات “فوستوك 2022” في روسيا، والتي ستجرى خلال الفترة من 30 أغسطس/ آب إلى 5 سبتمبر/ أيلول.

بكين – سبوتنيك. وقالت الدفاع في بيان على موقعها الرسمي: “كجزء من خطة التعاون السنوية بين الجيشين الصيني والروسي، بالإضافة إلى التوافق الذي توصل إليه الطرفان، سيرسل جيش التحرير الشعبي قريباً جزءاً من القوات إلى روسيا للمشاركة في مناورات (فوستوك 2022)”.

وأعلن الجيش الصيني، يوم الاثنين الماضي، أنه أجرى المزيد من التدريبات بالقرب من تايوان (الصينية) وإنه “يستعد للحرب”، تزامنا مع زيارة مجموعة من المشرعين الأمريكيين للجزيرة واجتماعهم مع الرئيسة تساي إنغ وين.

ووصل المشرعون الأمريكيون الخمسة، إلى تايبيه في زيارة غير معلنة في وقت متأخر من يوم الأحد، وهي ثاني مجموعة رفيعة المستوى تزورها بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في أوائل أغسطس، بحسب وكالة “رويترز”.