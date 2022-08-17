سوريا تدعو الولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد "فورا ودون شروط"

دعت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية لسحب قواتها الموجودة بشكل غير شرعي من البلاد ووقف نهب ثرواتها الباطنية والزراعية.

وتابعت الوزارة في بيان لها على موقعها الرسمي: “على الجانب الأمريكي وبشكل فوري وغير مشروط سحب قواته العسكرية التي تتواجد على أراضي سوريا بشكل غير شرعي والامتناع عن سرقة وتهريب النفط والقمح السوري ورفع الغطاء والحماية عن الجماعات الانفصالية المسلحة وعن الجماعات الإرهابية المسلحة التي تتواجد في قاعدة التنف العسكرية الأمريكية غير الشرعية، ووضع حد نهائي وغير مشروط للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من الإدارات الأمريكية المتعاقبة على الشعب السوري”.

وكشف البيان في ما يتعلق بالمواطنين الأمريكيين المفقودين في البلاد أن “سوريا تلفت انتباه الرأي العام الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين إلى أن حكومة بلادهم هي من خرقت أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية حين غضت الطرف بل وشجعت العشرات من المواطنين الأمريكيين على السفر إلى سوريا والدخول إلى أراضيها دون إذن من حكومتها وبشكل غير شرعي عبر معابر حدودية غير نظامية أو بالتسلل إلى مناطق تسيطر عليها جماعات إرهابية مسلحة”.

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وختمت الخارجية بيانها بالقول: “إن ربع الحقيقة ليس بحقيقة بل هو تشويه متعمد لها وعلى الإدارة الأمريكية أن تعترف أمام أهالي المواطنين الأمريكيين بأنها هي من شجعتهم على السفر إلى سوريا والتعامل مع الجماعات الإرهابية المسلحة تحت ذرائع مختلفة دون أن تقيم أي وزن لأمنهم وسلامتهم وحياتهم”.

ويأتي ذلك في سياق نفي وزارة الخارجية السورية “صحة الاتهامات الأمريكية الباطلة باختطاف الحكومة السورية مواطنين أمريكيين”.