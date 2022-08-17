المتنافسون على "كأس البحر" ينفذون رماية على لغم بحري.. فيديو وصور

تتضمن الألعاب العسكرية الدولية – 2022 جملة مسابقات بينها مسابقة “كأس البحر”.

وتجري مسابقة “كأس البحر” في أذربيجان في الفترة 15 – 27 أغسطس/آب، بمشاركة الدولة المضيفة وروسيا وكازاخستان وإيران.

© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية المتنافسون على “كأس البحر” ينفذون رماية على لغم بحري

المتنافسون على “كأس البحر” ينفذون رماية على لغم بحري © Sputnik . وزارة الدفاع الروسية

وافتتحت المسابقة بسباق السفن الحربية التي نفذت رماية على لغم بحري. وحُددت مهمة المتسابقين في تدمير اللغم بنيران المدفع الرشاش الذي يحتوي مخزنه على 16 رصاصة. ويجب أن تسير السفينة التي تنفذ الرماية بسرعة تتراوح بين 10 و15 عقدة.

© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية المتنافسون على “كأس البحر” ينفذون رماية على لغم بحري

المتنافسون على “كأس البحر” ينفذون رماية على لغم بحري © Sputnik . وزارة الدفاع الروسية

وعن الفائزين في سباق الرماية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن المرتبة الأولى اقتسمها الفريقان الروسي والأذربيجاني اللذان تمكن كل منهما من إصابة الهدف من سفينة تسير بسرعة 15 عقدة. وحل الفريق الكازاخستاني الذي سارت سفينته بسرعة 12 عقدة في المرتبة الثانية. وتذيل الفريق الإيراني قائمة الترتيب بعد أن فشل في مهمة تدمير الهدف.