ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 77 قتيلا وإصابة 30 آخرين

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق متفرقة في السودان إلى 77 قتيلا و30 مصابا، فضلا عن انهيار آلاف المنازل.

الخرطوم – سبوتنيك. وذكرت الهيئة القومية للدفاع المدني السوداني في بيان، أن الفيضانات بمختلف أنحاء البلاد تسببت حتى الآن في “مقتل 77 شخصا وإصابة 30 آخرين وتدمير كلي لـ 14500 منزل وانهيار جزئي لـ 20808 منازل”.

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 75 قتيلا

وأوقعت السيول في منطقة المناقل، وسط السودان، أضرارا بالغة وتسببت في تدمير عدد من القرى وتركت أهلها في العراء، بحسب ما أوردته الصحيفة.

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير أصدره قبل أيام، أن نحو 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم الأمطار.