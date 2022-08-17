صندوق النقد الدولي يوصي المملكة العربية السعودية بمواصلة إصلاحات رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد

أوصى صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، المملكة العربية السعودية بأن تمضي قدما في إصلاحات رؤية 2030 من أجل تنويع اقتصادها وتعزيز النمو الاقتصادي القوي.

وقال صندوق النقد في بيان اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية: “على خلفية التوقعات الاقتصادية الإيجابية، مع المخاطر المتوازنة، شدد [المديرون التنفيذيون] على الحاجة إلى مواصلة تنفيذ أجندة إصلاح رؤية 2030، والتي ستعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو قوي وشامل وأكثر اخضرارا”.

ورحب صندوق النقد الدولي بالانضباط المالي للرياض وشدد على الحاجة إلى إصلاحات أسعار الطاقة، بما في ذلك إعادة النظر في سقف أسعار البنزين.

وأضاف البيان: “دعا [المديرون] إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز تعبئة الإيرادات غير النفطية من خلال إجراءات السياسة الضريبية – بما في ذلك الحفاظ على معدل ضريبة القيمة المضافة الحالي [ضريبة القيمة المضافة] – وتعزيز إدارة الإيرادات”.