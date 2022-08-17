مصر تسجل انخفاضا بنسبة 35.8% في عجز الميزان التجاري

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، تسجيل البلاد انخفاضا في عجز الميزان التجاري بنسبة 35.8%.

ونقل موقع “البوابة” عن الجهاز النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر مايو/أيار 2022، والتي ذكر فيها أن قيـمة العجـز في الميـزان التجـاري بلغت 2.61 مليار دولار خلال شهر مايو 2022 مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 35.8 %.

في السياق ذاته، أوضح الجهاز أن قيمـة الصادرات ارتفعت بنسبة 18.3% حيث بلغت 4.01 مليار دولار خلال مايو 2022 مقابل 3.39 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق.

وأرجعت النشرة ارتفاع قيمة الصادرات إلى ارتفاع صادرات بعض السلع ومنها منتجات البترول والغاز الطبيعى والمسال بنسبة 44.1 %، بترول خام بنسبة 30.7%، والأسمدة بنسبة 33.9 % ، والملابس الجاهزة بنسبة 48.1 %.