صندوق النقد الدولي يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2022

أبقى صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2022 دون تعديل، وحث الرياض على استغلال عائداتها النفطية “بطريقة مستدامة” في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال الصندوق في تقرير له، إن اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 7.6% هذا العام، وهي نفس التوقعات السابقة الصادرة عنه بشأن أداء الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى بقاء التضخم عند 2.8% خلال ذات الفترة، حسبما نقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

وجاء في تقرير الصندوق: “إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة، بحيث لا يزيد الإنفاق ويقل بما يتماشى مع سعر النفط، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة التي يحركها النفط”.

“النقد العربي” يتوقع ارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022

وتابع تقرير صندوق النقد الدولي: “كذلك الحال بالنسبة للتخطيط البعيد النظر للميزانية والسياسات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد”.

على جانب آخر، توقع صندوق النقد العربي ارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفضل مجموعة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية.