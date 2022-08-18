خبير: يمكن لروسيا وإيران أخذ جزء كبير من سوق الطاقة العالمي في غضون 5 سنوات

وقال تانكاييف في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” اليوم الأربعاء: “بالطبع، إيران تبدو أكثر تواضعا من روسيا في سوق الطاقة، ولكن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطيات غاز في العالم/ يمكن أن تحل محل روسيا بالكامل في السوق الأوروبية إذا تم أولاً رفع العقوبات المفروضة على إيران، وثانيا، إذا تم حل مشكلة إمدادات الغاز من إيران إلى أوروبا، يمكنك محاولة جذب ناقلات الغاز الأجنبية، لكن أوروبا قامت بالفعل بمثل هذه المحاولات، واتضح، ببساطة، أنه لا توجد ناقلات غاز مجانية في أوروبا”.

وفقا لتانكاييف، فإن شحنات الغاز الطبيعي من إيران إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز ممكنة؛ نظريا، يمكن حتى أن تحل محل الغاز الروسي. ومع ذلك، فإن الظروف الجيوسياسية، التي لا يمكن حلها ببساطة في المستقبل المنظور، لن تسمح للأوروبيين بشراء الوقود الأزرق الإيراني في السنوات القليلة المقبلة: خط أنابيب الغاز الذي يربط إيران بأوروبا موجود. لكن قدرته لا تتجاوز 15 مليار متر مكعب سنويا.

لكن فيما يتعلق بالنفط، فإن هداية الله خادمي مقتنع بأن إيران يمكن أن تعوض جزئياً العجز المرتبط بأزمة الطاقة. لكن لهذا، يجب رفع العقوبات عن إيران: “في المستقبل، إذا طورنا بنشاط حقول نفط مشتركة وزدنا الطاقة الإنتاجية، فسنكون بالتأكيد قادرين على تصدير أكثر من 2.5 مليون برميل من مكثفات النفط والغاز يوميًا.”

ويعتقد هداية الله خادمي أنه على الرغم من المقاطعة الغربية لموارد الطاقة الروسية، يمكن لإيران مساعدة روسيا في بيع الغاز إلى أوروبا من خلال عقود المبادلة: “إذا تم إشراك متخصصين أكفاء، فيمكننا البدء في عدة مراحل من التطوير الميداني مع روسيا والوصول بسرعة إلى مرحلة التصدير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لإيران شراء الغاز من روسيا نفسها ، ثم تصديره إلى أوروبا، لذلك، توقعاتي هي كما يلي: إذا عملنا بنشاط مع روسيا، فسنكون قادرين على السيطرة على جزء كبير من سوق الطاقة العالمي خلال 5 سنوات”.