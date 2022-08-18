اشتية: لا ننكر الهولوكوست لكن الشعب الفلسطيني تعرض لمذابح هو الآخر

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن الفلسطينيين لا ينكرون “الهولوكوست”، معتبرا في الوقت ذاته أنه ليس لأحد أن ينكر أيضا المذابح التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال حفل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتكريم حفظة القرآن الكريم، بحسب موقع وكالة “سما الإخبارية”.

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وقال رئيس الوزراء:

“لا ننكر المذابح التي تعرض لها اليهود، نحن لا ننكر الهولوكوست، ولكن ليس لأحد أن ينكر المذابح التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني”.

وأكد اشتية على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم ينكر في تصريحاته في ألمانيا “المذبحة بحق اليهود في ألمانيا النازية”.

في المقابل خاطب اشتية المجتمع الدولي قائلا: “لا تُغمضوا أعينكم عن المذابح التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني”.