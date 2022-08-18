مصرع 10 أشخاص بحرائق غابات في الجزائر

وحث الجهاز المواطنين على عدم السير في الطرق المحاذية للغابات التي تشهد حرائق، نتيجة الارتفاع الهائل في درجات الحرارة.

إلى جانب ذلك، أعلنت الحماية المدنية سقوط قتيلين حتى الآن، جراء الحرائق في ولاية سطيف.