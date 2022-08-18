راجمة "غراد" الروسية تقمع مدفعية "قيصر" الفرنسية على محور خاركوف

قام رجال المدفعية الروسية العاملون على محور خاركوف، بقمع نيران مدفعية “قيصر” الفرنسية، مما أدى إلى تدمير مواقع القصف التابعة للقوات الأوكرانية.

وقال قائد أحد جنود وحدات المدفعية لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، إن “أحد عناصر الرصد اكتشف مدفعا معاديا، وحدد إحداثياته، وبعد ذلك، عمل طاقم راجمة غراد على استهداف مصدر نيران العدو، وقمع نيران مدفع قيصر الفرنسي”.

وأوضح القائد أن موقع إطلاق النار نفسه دمر، وقامت قوات الأمن الأوكرانية بإخلاء قاعدة المدفع المتضررة.

وطلبت وزارة الدفاع الفرنسية، في 29 تموز/ يوليو شراء 18 مدفعا من نوع “قيصر” لتعويض 18 قطعة سُلمت لأوكرانيا، ما تسبب في تراجع مخزونها من هذه المعدات بمقدار الربع تقريبا.

تدمير مدفع “قيصر” تابع للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة للمدفعية الروسية… فيديو

وأعلنت المجموعة الفرنسية المنتجة “نيكستر” اليوم الجمعة في بيان: “ستسلم الأنظمة إلى الجيش في موعد أقصاه صيف 2024. عملية البيع تمت في إجراء سريع استجابة لوتيرة اقتصاد الحرب”.