الرئيس التونسي قيس سعيد يصدق على الدستور الجديد للبلاد

صدق رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، على الدستور الجديد للبلاد، وأذن بدخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد يوم من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج استفتاء 25 يوليو/تموز.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة “تونس أفريقيا للإنباء” الرسمية، اليوم الأربعاء أن الرئيس قيس سعيد “يختم الدستور الجديد للجمهورية ويأذن بإصداره”.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لاستفتاء 25 تموز/ يوليو الذي صوت فيه الشعب التونسي بالداخل والخارج لفائدة اعتماد دستور جديد للجمهورية التونسية، ودخوله حيز التنفيذ، حيث حمل اسم “دستور 25 جويلية 2022”.

تونس… الدستور يدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي: “تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية”، مضيفا: “يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره” في الجريدة الرسمية.

ورفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف صباح الثلاثاء الطعن الوحيد المقدم من “حزب آفاق تونس”، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.