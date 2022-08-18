مقتل فلسطيني وإصابة 35 آخرين خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية

أفاد مراسلنا بمقتل فلسطيني وإصابة 35 آخرين خلال اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية.

رام الله – سبوتنيك . وأفادت مصادر محلية بمقتل فتى يبلغ من العمر 18 عاما توفي متأثرا بإصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس.

من جانبه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة نحو 35 شابا فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي التي أطلقت صوبهم الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس لتأمين وصول المستوطنين إلى قبر يوسف

واندلعت مواجهات في قلب مدينة نابلس وأمام مخيم بلاطة علاوة على وقوع اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية.

وأطلق مسلحون فلسطينيون الليلة النار صوب حافلات كانت تقل المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف بحماية قوات الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى منذ شهرين.

واقتحم الجيش الإسرائيلي معزز بعشرات الآليات العسكرية المنطقة الشرقية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وذلك لتامين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف لأداء صلوات تلمودية فيه الذي يعتبرونه مقدسا بالديانة اليهودية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن “قوات الجيش وحرس الحدود تعمل على تأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس”.