"المصالحة الروسي" يرصد 3 حالات قصف من قبل إرهابيي"النصرة" في منطقة إدلب السورية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي (المحظور في روسيا)، نفذوا 3 عمليات إطلاق نار في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا .

موسكو – سبوتنيك . وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف في بيان له يوم الأربعاء، إنه “خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية”.

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وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظة حلب وإدلب واللاذقية.