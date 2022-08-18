هولندا تسلم الولايات المتحدة المواطن الروسي دينيس دوبنيكوف المحتجز لديها بتهمة غسل الأموال

سلمت السلطات الهولندية إلى نظيرتها الأمريكية المواطن الروسي، دينيس دوبنيكوف، المحتجز لديها منذ نوفمبر الماضي بتهمة غسل أموال لصالح مجموعة من مجرمي الإنترنت.

واشنطن – سبوتنيك . ووفق بيان أصدرته وزارة العدل الأمريكية فإن دوبنيكوف البالغ 29 عاما، والمتهم بغسل أموال لصالح مجموعة من مجرمي الإنترنت، “قد تسلمته الولايات المتحدة من هولندا هذا الأسبوع”.

ومثل دوبنيكوف يوم الأربعاء أمام المحكمة في بورتلاند بولاية أوريغون ومن المقرر أن تبدأ محاكمته أمام هيئة المحلفين في 4 أكتوبر المقبل.